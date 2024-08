Тейлър Суифт води по номинации за видео музикалните награди на MTV

© Getty images (архив)

Тейлър Суифт води по брой номинации за видео музикалните награди на MTV, предаде АП, цитирана от БТА.

Певицата от САЩ тази година ще се бори за десет отличия - осем за клипа ѝ Fortnight, както и в категориите за изпълнител на годината и най-добро поп видео.

След нея се нарежда Пост Малоун, с който заедно направиха Fortnight. Той е номиниран заедно със Суифт за осем отличия, като има и девета - за кънтри хита си I Had Some Help, който е съвместен с Морган Уолън.

Сред номинираните за изпълнител на годината, обявени във вторник, 6 август, са Ариана Гранде, Бед Бъни, Еминем Маршъл Брус Матърс III (на английски: Marshall Bruce Mathers III), по-известен с, Сабрина Карпентър и Сиза.

Миналата година Тейлър Суифт взе девет видео музикални награди на MTV, с което общият им брой в нейната колекция достигна впечатляващите 23.

Това постави непосредствено след Бионсе, която има 28 (две статуетки с групата "Дестинис чайлд"), и малко преди Мадона, която има 20 награди, и Лейди Гага - 19.

С по шест номинации са Ариана Гранде, Еминем Маршъл Брус Матърс III (на английски: Marshall Bruce Mathers III), по-известен с и Сабрина Карпентър, следвани от Меган дъ Стелиън и Сиза - с по пет.

Тази година за първи път са номинирани 29 души, сред които са Морган Уолън, Сабрина Карпентър и Теди Суимс, както и Бенсън Бун и Тайла - последните имат по три номинации.

Церемонията за връчването на отличията ще бъде на 10 септември в UBS Arena в Лонг Aйланд, Ню Йорк, и ще се излъчва на живо.

Гласуването на феновете в 15-те полово неутрални категории ще приключи на 30 август.

В категорията за изпълнител на годината ще може да се гласува и по време на шоуто.

Тейлър Суифт оглавява за девета поредна седмица класацията за албуми на „Билборд"

