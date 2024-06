Сабрина Карпентър оглави класацията на "Билборд" за сингли

© Getty Images

Сабрина Карпентър е начело на класацията на "Билборд" за сингли с Please Please Please, съобщи сайтът на изданието.

Певицата и актриса се изкачи на върха на чарта седмица, след като парчето й дебютира в подреждането, като застана на втората позиция.

За първи път Карпентър оглавява класацията на "Билборд" за сингли, отбелязва изданието.

Песента Please Please Please излезе на 7 юни заедно с официалния си видеоклип с участието на половинката на Карпентър - номинираният за награда "Оскар" актьор Бари Киоган.

Сингълът ще бъде включен в новия албум на Карпентър, озаглавен Short n' Sweet, който е планирано да излезе на 23 август. Част от него е парчето Espresso, коeто беше пуснато преди Please Please Please.

На 20 юни Сабрина Карпентър обяви, че от 23 септември тръгва на турне за представяне на новия си албум. Планирано е то да започне от Кълъмбъс, щата Охайо.

Втората позиция в класацията е за Пост Малоун и Морган Уолън с I Had Some Help. Продукцията слезе от върха на подреждането тази седмица, където остана в продължение на пет седмици.

Третото място в чарта е за Шабузи и сингълът A Bar Song (Tipsy).

Сабрина Карпентър е и на четвърта позиция с Espresso.

В челната петица на чарта място намира и Томи Ричман с неговия хит Million Dollar Baby.

