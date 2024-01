Морган Уолън се завърна начело на класацията на "Билборд" за албуми с One Thing at a Time

© Getty Images

Морган Уолън се завърна начело на класацията на "Билборд" за албуми с дата 20 януари и отбеляза 17 непоследователни седмици на върха на чарта с One Thing at a Time. Албумът на кънтри звездата регистрира 61 000 еквивалентни единици на пазара в САЩ в седмицата, приключила на 11 януари, сочат данни на Luminate, цитирани от електронното издание "Билборд".

One Thing at a Time продължава да има най-много седмици под номер 1 сред всички албуми, откакто 21 на Адел регистрира 24 непоследователни седмици на върха на класацията през 2011-12 г. One Thing at a Time дебютира на върха на класацията от 18 март 2023 г. и прекара първите си 12 седмици под номер 1 до началото на юни. След това той записа още три поредни седмици начело в списъка в края на юни и началото на юли и отчете своята 16-а седмица начело в класацията на 14 октомври. През 45-те седмици на албума в чарта, той никога не е падал под шесто място. One Thing at a Time завърши 2023 г. като албум номер 1 на Billboard 200 и като най-добрия албум на Luminate в края на годината.

Резултатът от 61 000 еквивалентни единици е най-ниският за албум начело на чарта от 7 май 2022 г., когато It’s Almost Dry на Пуша дебютира с 55 000 еквивалентни единици.

Дрейк се изкачи от трета на втора позиция тази седмица с For All the Dogs, 1989 (Taylor's Version), а Тейлър Суифт слезе от първо на трето място. Pink Friday 2 на Ники Минаж запазва четвъртата си позиция в чарта. Следва я Stick Season на Ноа Каан, който миналата седмица бе на осмо място. Шести е албумът SOS на Сиза. След него се нареждат два албума на Тейлър Суифт - Midnights и Lover, следван от "Зак Браян". Folklore на Тейлър Суифт запазва десетото си място в класацията от миналата седмица, допълва БТА.

