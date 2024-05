Украинската представителка в Евровизия преживя инцидент на сцената

Украинската певица Альона Альона, която представлява родината си на тазгодишния конкурс на Евровизия, преживя лек инцидент по време на изпълнението си.

Щом изкачи стъпалата към сцената, младата изпълнителна за момент изгуби равновесие и се сгромоляса насред „Малмьо Арена“. Тя обаче ведната се изправи и продължи да пее, сякаш нищо не се е случило.

Украинското изпълнение беше придружено от ефектни илюминации и множество огньове, които бяха препратка към руските бомбардировки.

В крайна сметка песента „Тереза и Мария“ се класира за големия финал. Украйна, която спечели музикалния конкурс през 2022 г., отново е сред фаворитите тази година, заедно с Хърватия, Швейцария и Италия.

