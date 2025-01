© Getty Images

Певицата Чарли Екс Си Екс води по номинации за наградите БРИТ, като група "Бийтълс" е включена в тях за първи път от учредяването им през 1977 г., съобщи Ройтерс.

Чарли Екс Си Екс, чийто албум Brat се превърна в културно явление миналата година, получи пет номинации, включително за изпълнител на годината, денс изпълнител и поп изпълнител, а сингълът й Guess с Били Айлиш се съревновава за песен на годината.

Албумът Brat, който вдъхнови феновете да се снимат как танцуват на песните в него и чийто зелен цвят на корицата беше възприет от Камала Харис в кандидатпрезидентската й кампания в социалните мрежи, ще се състезава за наградата за албум на годината. Сред конкурентите му са Radical Optimism на Дуа Липа, Dance, No One's Watching на джаз квинтета Ezra Collective и Prelude to Ecstasy на инди рок групата The Last Dinner Party. И трите групи имат по четири номинации.

Списъкът с най-добрите албуми се допълва от Songs оf a Lost World на група "Кюър", които за последен път бяха номинирани за наградата BRIT през 1993 г. "Кюър" също така участва в надпреварата за група на годината и най-добър алтернативен/рок изпълнител.

"Бийтълс", които не бяха номинирани за награда БРИТ от учредяването на наградата през 1977 г., са включени в категорията за песен на годината с Now And Then. Сингълът е с гласа на покойния музикант от групата Джон Ленън и е разработен с помощта на изкуствен интелект. В песента са включени и части, записани от Пол Маккартни и Ринго Стар, както и покойния Джордж Харисън.

Наградите, които ще бъдат връчени в Лондон на 1 март, имат неутрални по отношение на пола категории с 10 номинирани за изпълнители и международен изпълнител на годината.

Сред известните имена, номинирани за международен изпълнител на годината са Бионсе, Тейлър Суифт, Кендрик Ламар, Сабрина Карпентър и Били Айлиш.

Един от победителите, който вече е известен, е в категорията "Изгряваща звезда". Тази година наградата беше присъдена на изпълнителя на Stargazing Майлс Смит. Той има още три номинации.

