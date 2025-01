© Булфото (архив)

Роби Уилямс оглави британската класация за албуми с продукцията си Better Man, съобщи на сайта си официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

Това е петнадесетият солов албум на британския изпълнител, стигнал челната позиция в подреждането. Better Man е саундтракът към филма за Роби Уилямс, дело на режисьора Майкъл Грейси. Музикалната продукция дебютира тази седмица в британската класацията и застана директно на върха.

Полубиографичният филм за певеца, озаглавен "Better Man: Роби Уилямс", имаше премиера на 25 декември на 2024 г. , а два дни след това се появи и албумът.

Роби Уилямс с концерт в София

Втората позиция в британската класация е за американската певица и актриса Сабрина Карпентър с продукцията й Short N’ Sweet, която излезе през месец август.

Трета тази седмица в чарта е американката Грейси Ейбрамс с албума The Secret of Us, издаден през юни м.г.

Четвъртата позиция е за певицата Сиза с продукцията SOS, следвана от Уикенд и The Highlights.

На върха на британската класация за сингли е Лола Йънг с парчето Messy. Второто място заемат Уикенд и Розе от момичешката кей поп група "Блекпинк" със съвместния им хит Apt. На третата позиция е Грейси Ейбрамс с That’s So True, предаде БТА.

