Тейлър Суифт и Морган Уолън водят по номинации за музикалните награди на айХарт Рейдио за 2025 г.

Тейлър Суифт и Морган Уолън водят с по 10 номинации за музикалните награди на айХарт Рейдио за 2025 г., съобщава БТА.

Двамата са следвани плътно от Кендрик Ламар, Сабрина Карпентър и Пост Малоун с по 9 номинации.

Наградите на айХарт Рейдио отличават най-слушаните изпълнители на годината в неговите станции и приложение.

Почитателите могат да гласуват в няколко категории, сред които най-добър текст, най-добър музикален видеоклип, любим стил на турне, любим саундтрак, любим дебют на Бродуей, любимо Кей-поп танцово предизвикателство, любим гост-изненада, любима традиция на турне, любим фотограф на турне и любим екранен изпълнител.

Тази година шоуто ще отдаде почит на Лос Анджелис след опустошителните пожари и ще насърчи даренията за „Файър Ейд“. Това е звезден благотворителен концерт, организиран за подпомагане на пострадалите от пожарите, в който ще участват Били Айлиш, Стинг, Стиви Уондър, „Грийн Дей“, Джони Мичъл и др.

На церемонията по тазгодишните награди на айХарт Рейдио Лейди Гага ще получи приза за новатор, който се дава на изпълнител, оказал влияние както върху музиката, така и върху световната култура. Марая Кери ще бъде отличена с наградата за икона, като ще бъде обърнато внимание на нейната кариера, в която е поставила множество рекорди.

В допълнение към номинациите ѝ, новаторското турне „Ерас“ на Тейлър Суифт ще бъде отличено като „Турне на века“, което е нова награда.

Гласуването в социалните мрежи започва днес на сайта iHeartRadio.com/awards и ще приключи на 10 март за всички категории.

За песен на годината A Bar Song (Tipsy) на Шабузи се изправя срещу Not Like Us на Кендрик Ламар, Espresso на Сабрина Карпентър, I Had Some Help на Пост Maлоун и Морган Уолън, Agora Hills на Доджа Кет, Beautiful Things на Бенсън Бун, Greedy на Тейт Макрей, Lose Control на Теди Суимс, Lovin On Me на Джак Харлоу и Too Sweet на Хоузиър.

Церемонията по връчването на музикалните награди на АйХарт Рейдио 2025 ще се проведе в „Долби тиътър“ в Лос Анджелис на 17 март.

