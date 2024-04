Синовете на Пол Маккартни и Джон Ленън издават съвместен сингъл, предаде Си Ен Ен, цитирани от БТА.

Новият сингъл е озаглавен „Примроуз Хил“ и беше обявен от Джеймс Маккартни в „Инстаграм“ преди четири дни.

„Примроуз Хил" е тук! Днес съм толкова развълнуван да споделя най-новата си песен, написана в съавторство с моя добър приятел Шон Оно Ленън. С издаването й сякаш наистина започваме да работим и съм много щастлив, че ще продължа да споделям музика с вас“, написа Джеймс в публикацията.

Написана и композирана от синовете на двама от известната група „Бийтълс“, акустичната песен напомня за времето, прекарано с любимия човек в лондонския парк „Примроуз Хил“, на който е кръстен и сингълът.

'Primrose Hill' is here! Today I am so very excited to share my latest song co-written by my good friend @seanonolennon . With the release of this song it feels like we're really getting the ball rolling and I am so excited to continue to share music with you. pic.twitter.com/TdZZnRBPrm