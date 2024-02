Сам Мендес ще снима филми за всеки от четиримата от "Бийтълс"

© Gettyimages

"Бийтълс" ще бъдат почетени с широкоекранни биографии, и то не в една продукция, а с филм за всеки от "удивителната четворка" под режисурата на Сам Мендес, съобщи БТА.

За пръв път група "Бийтълс" дава пълни права върху живота и музиката си за филмов проект. Sony Pictures обяви сделка, която може да омаловажи всички музикални биографии, заснемани досега, върху историите и живота на Пол Маккартни, Джон Ленън, Джордж Харисън и Ринго Стар в четири отделни филма.

Продукциите, замислени от Мендес, се очаква да излязат на голям екран по нов начин, с възможност да бъдат прожектирани успоредно или да се показват последователно в киносалоните. Точните планове се очаква да бъдат обявени по-късно. Целта на Sony е филмите да излязат през 2027 г.

Маккартни, Стар и семействата на Джон Ленън и на Джордж Харисън са подписали споразумението за проекта чрез Apple Corps. Ltd, която представлява групата. Sony Music Publishing пък контролира правата за повечето от песните на "Бийтълс".

За мен е чест да разкажа историята на най-великата рок група на всички времена и съм развълнуван да отправя предизвикателство към начина, по който се правят филми, каза Мендес в изявление. Всяка от биографиите ще бъде разказана през погледа на съответния изпълнител от "Бийтълс".

Най-известните участия на "Бийтълс" в киното са в първите години на групата. Между 1964 г. и 1970 г. групата участва в пет филма, сред които A Hard Day's Night (1964) и анимацията Yellow Submarine (1968). Музикантите и групата са обект и на много документални филми, най-скорошният от които е The Beatles: Get Back на Питър Джаксън от 2021 г.

През 2023 г. групата се събра отново с помощта на изкуствен интелект в новоиздадената песен Now and Then. Записът се осъществи с помощта на технологията, използвана от Джаксън в Get Back, и представи и музикално видео на новозеландски режисьор.

Опитите за драматизация по историята на "Бийтълс" са спорадични и не така въздействащи. Биографичният The Birth of the Beatles от 1979 г., когато Джон Ленън е още жив, бе заснет с участието на първия барабанист на "Бийтълс" Пийт Бест като съветник. Независимият Backbeat от 1994 г. е хроника на отношенията на Ленън със Стюарт Сътклиф, преди "Бийтълс" да стане известна група. В Nowhere Boy (2009 г.) Арън Тейлър-Джонсън играе ролята на тийнейджъра Джон Ленън. През последното десетилетие музикалните биографии се превърнаха в добър бизнес. Бокс-офис хитове като "Бохемска рапсодия", "Рокетмен" и "Елвис" карат висшите мениджъри в Холивуд да търсят следващия джубокс блокбастър.

Широкоекранните киносъбития днес трябва да са културно сеизмични. Дръзката, широкомащабна идея на Сам е дори отвъд това, каза Том Ротман, председател и главен изпълнителен директор на Sony Pictures' Motion Picture Group.

