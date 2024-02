Били Айлиш благодари на режисьорката на "Барби" Грета Гъруиг при получаването на наградата "Грами"

© Getty Images

Певицата Били Айлиш благодари на режисьорката на филма "Барби" Грета Гъруиг при получаването на наградата "Грами" за песен на годината, съобщи ДПА/ Пи Ей Мидия. По думите на 22-годишната изпълнителка, която получи приза за баладата What Was I Made For?, Гъруиг е създала най-добрия филм на годината.

В категорията бяха номинирани още Тейлър Суифт, Сиза, Майли Сайръс, Лана Дел Рей, Джон Батист, Дуа Липа, Оливия Родриго.

Тейлър Суифт получи "Грами" за албум на годината, Били Айлиш взе наградата за запис на годината

Айлиш се качи на сцената заедно с брат си Финиъс О'Конъл, с когото работят заедно. Тя поздрави останалите номинирани, наричайки ги "невероятни артисти", и благодари на Националната звукозаписна академия на САЩ, на екипа си, на семейството си и на брат си Финиъс, когото описа като своя "най-добър приятел".

Айлиш и О'Конъл получиха и наградата за най-добра съпровождаща музика за визуална медия - отново за What Was I Made For?.

О'Конъл благодари на баща им - бивш работник в компанията "Мател", за това, че е "слагал храна на масата", докато Айлиш нарече майката в семейството "идол и вдъхновение".

Били Айлиш изпълни песента по време на церемонията, облечена в тоалет на куклата Барби от 1965 г., под съпровод на пиано от О'Конъл.

Наградата за най-добър видеоклип отиде при "Бийтълс" за I'm Only Sleeping. Анимираното видео е създадено от британската режисьорка Ем Купър. Наградата за най-добър музикален филм беше присъдена на Moonage Daydream - документална продукция, посветена на покойния Дейвид Боуи, допълва БТА.

Последвайте канала на

0









Копирано