Рапърът 21 Савидж запазва челната си позиция в класацията на "Билборд" за албуми

Рапърът 21 Савидж (Туенти Уан Савидж) за втора поредна седмица е начело в класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Изпълнителят запазва първенството с новия си албум American Dream, от който за периода на отчитане са продадени 78 000 еквивалентни единици.

American Dream е четвъртият пореден албум, с който 21 Савидж покорява върха в чарта Билборд 200 след I Am > I Was (2019), Savage Mode II (2020) в сътрудничество с Метро Бумин и Her Loss (2022) заедно с Дрейк.

Кънтри певецът Морган Уолън и рапърът Дрейк са се изкачили с по една позиция нагоре. Уолън вече е втори с 63 000 продадени еквивалентни единици от албума One Thing at a Time.

Дрейк заема третото място с 53 000 продадени еквивалентни единици от тавата му For All the Dogs.

На четвърта позиция е рок групата "Грийн дей" с 49 000 продадени еквивалентни единици от новия й студиен албум Saviors. Рокаджиите, които преди две седмици отбелязаха своята 30-годишнина, намират място в Топ 10 на чарта за 12-и път.

Челната петица в класацията Билборд 200 се допълва от Ноа Каан с 48 000 продадени еквивалентни единици от албума Stick Season.

В челната десетка на албумната класация Билборд 200 намират място още Тейлър Суифт с 1989 (Taylor's Version), певицата Сиза със SOS, рапърката Ники Минаж Pink Friday 2, кънтри певецът Зак Брайън със Zach Bryan и отново Тейлър Суифт с Lover, допълва БТА.

