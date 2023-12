Spotify: Кои бяха най-слушаните музиканти, песни, албуми и подкасти през 2023 г.?

© Pixabay

Освен с касови филми, 2023 г. си отива и с много нова музика. Стрийминг компанията Spotify, която в световен мащаб има над 226 милиона потребители, публикува своята годишна класация за най-слушаните музиканти, песни, албуми и подкасти през изминалите 365 дни.

На първо място при артистите, разбира се, е Тейлър Суифт. Певицата издаде нов албум, последван от грандиозно турне през 2023 г. Нейните песни са стриймвани повече от 26,1 милиарда пъти в платформата от 1 януари 2023 г. досега.

Второто място отива при регетон суперзвездата Bad Bunny, който също публикува нов албум през отминаващата си година.

Сред първенците са още The Weeknd, Дрейк, Травис Скот и Лана дел Рей, пише бТВ.

При песните също няма изненади – вероятно всички си спомняме първия път, в който чухме песента Flowers на Майли Сайръс по радиото… И продължавахме да я чуваме месеци наред. Именно това е най-стриймваната песен през 2023 г. Майли Сайръс събра повече от 1,6 милиарда стрийма.

Второто място е за Kill Bill на SZA, а третото отива при As It Was на Хари Стайлс.

В топ 10 има и две песни на Тейлър Суифт – Cruel Summer и Anti-Hero.

При подкастите също няма изненади – призът за най-слушано предаване в платформата отива при Джо Роган.

Най-стриймвани артисти

Taylor Swift

Bad Bunny

The Weeknd

Drake

Peso Pluma

Feid

Travis Scott

SZA

Karol G

Lana Del Rey

Най-стриймвани песни

“Flowers” by Miley Cyrus

“Kill Bill” by SZA

“As It Was” by Harry Styles

“Seven (feat. Latto)” by Jung Kook

“Ella Baila Sola” by Eslabon Armado, Peso Pluma

“Cruel Summer” by Taylor Swift

“Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage)” by Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage

“Calm Down (with Selena Gomez)” by Rema, Selena Gomez

“Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” by Bizarrap, Shakira

“Anti-Hero” by Taylor Swift

Най-стриймвани албуми

Un Verano Sin Ti by Bad Bunny

Midnights by Taylor Swift

SOS by SZA

Starboy by The Weeknd

MAÑANA SERÁ BONITO by KAROL G

One Thing At A Time by Morgan Wallen

Lover by Taylor Swift

HEROES & VILLAINS by Metro Boomin

GÉNESIS by Peso Pluma

Harry’s House by Harry Styles

Най-слушани подкасти

The Joe Rogan Experience

Call Her Daddy

Huberman Lab

anything goes with emma chamberlain

On Purpose with Jay Shetty

Crime Junkie

This Past Weekend w/ Theo Von

Serial Killers

The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

TED Talks Daily

Relatos de la Noche

Caso 63

Psicologia Al Desnudo | @psi.mammoliti

The Daily

Lex Fridman Podcast

Armchair Expert with Dax Shepard

El Podcast de Marian Rojas Estapé

Gemischtes Hack

The Psychology of your 20s

Stuff You Should Know

SmartLess

La Cotorrisa

Se Regalan Dudas

The Jordan B. Peterson Podcast

Conspiracy Theories

