Тейлър Суифт е начело на класацията на "Билборд" за сингли

Тейлър Суифт оглавява класацията на "Билборд" за сингли с Cruel Summer, съобщи сайтът на изданието.

Парчето се върна на върха на чарта, след като миналата седмица беше изместено от друг хит на певицата - Is It Over Now?, който дебютира преди седем дни в Топ 100 на "Билборд" и зае първото място. Това е единадесетият хит на Суифт, заел челното място в подреждането.

Тази седмица Is It Over Now? слезе две позиции и заема трето място.

Тейлър Суифт е начело на класацията за албуми на "Билборд" за втора поредна седмица

Между песните на Тейлър Суифт успява да се вмъкне рапърката Доджа Кет с Paint the Town Red, която се изкачи с две места от миналата седмица.

На четвърто място е Сиза със сингъла Snooze, който отбеляза скок с четири позиции спрямо изминалите седем дни.

В челната петица място намира и южнокорейският изпълнител Чонгкук от Кей поп групата Би Ти Ес със самостоятелния си сингъл Standing Next to You. Той е включен в дебютния му албум Golden, който е на пазара от 3 ноември, допълва БТА.

