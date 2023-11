Тейлър Суифт е начело на класацията за албуми на "Билборд" за втора поредна седмица

© Getty Images

Слушай новината Слушай новината

Певицата Тейлър Суифт оглавява класацията на "Билборд" за албуми за втора последователна седмица, съобщи сайтът на изданието.

Тя е начело с 1989 (Taylor's Version)- преиздадена версия на продукцията ѝ от 2014 г.

За периода на отчитане са продадени 245 000 еквивалентни единици от албума.

Албумът 1989 (Taylor's Version) излезе на пазара на 27 октомври. Допълнителен импулс на продажбите даде и турнето на Суифт, което е в ход.

На второ място в чарта е Чонгкук от кей поп групата Би Ти Ес, която в момента е в творческа пауза и част от членовете й отбиват задължителната си военна служба в Република Южна Кория. От дебютния му солов албум Golden за отчетния период са продадени 210 200 еквивалентни единици. Продукцията е на пазара от 3 ноември.

На трето място е Дрейк с For All the Dogs, от който са продадени 72 000 продадени еквивалентни единици. Канадският рапър запазва позицията спрямо подреждането отпреди седмица.

Дрейк оглави за 13-и път в кариерата си класацията на "Билборд" за албуми

В челната петица на чарта на "Билборд" за албуми място намира и Морган Уолън с One Thing at a Time. От него са продадени 65 000 еквивалентни единици, като тази седмица той се изкачва позиция в чарта.

Петата позиция в Билборд 200 е за Бед Бъни с албума Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Manana. От него са продадени 60 000 еквивалентни единици за отчетния период, като той слиза място спрямо подреждането от миналата седмица, допълва БТА.

Последвайте канала на

0









Копирано