Канадският рапър Дрейк оглави за 13-и път в кариерата си класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Изпълнителят си осигури първенството с новия си албум "For All the Dogs", от който за периода на отчитане са продадени 402 000 еквивалентни единици.

"For All the Dogs" е четвъртият албум на Дрейк за по-малко от две години.

С 13 албума, оглавявали чарта Билборд 200, рапърът заема третото място след "Бийтълс" с 19 и Джей-Зи с 14.

Второ място в класацията заема кънтри певецът Морган Уолън със 72 000 продадени еквивалентни единици от албума "One Thing at a Time". Следва Род Уейв с 59 000 продадени еквивалентни единици от тавата "Nostalgia".

Челната петица се допълва от певицата Оливия Родриго с приблизително 59 000 продадени еквивалентни единици от албума "Guts" и кънтри певеца Зак Брайън с 53 000 продадени еквивалентни единици от тавата "Zach Bryan".

В Топ 10 на класацията Билборд 200 намират място още певицата Сиза със "SOS" (50 000 продадени еквивалентни единици), Тейлър Суифт с "Midnights" (42 000), Травис Скот с "Utopia" (40 000), Ноа Каан със "Stick Season" (39 000) и отново Тейлър Суифт с "Lover" (приблизително 39 000), допълва БТА.

