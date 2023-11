Пол Маккартни разказа как е записана новата песен на "Бийтълс"

© Getty Images

Пол Маккартни каза, че е било "вълшебно" да чувства сякаш е заедно с останалите от "Бийтълс" за новата песен Now And Then, съобщи Пи Ей мидия/ДПА.

Песента е написана и изпята от Джон Ленън, по-късно разработена от останалите музиканти от "Бийтълс", включително и Джордж Харисън, и накрая завършена от Маккартни и Ринго десетилетия след първоначалния запис. Използван е демозапис, направен от Джон Ленън, от който е изолиран гласът му.

"Преди да загине, Джон работеше върху няколко песни и Йоко се обади на Джордж Харисън и му каза: "Имам касета с песни на Джон, които са незавършени. Искате ли да ги завършите?", разказа Пол Маккартни пред радио Би Би Си 1.

"Обсъдихме го и си казахме: "Да, това ще е страхотно", защото по този начин сякаш щяхме отново да работим с Джон… завършихме две песни, но не и третата - Now And Then. Така че това продължи дълго и аз си мислех: "Остана нещо, трябва да я завършим". Накрая говорих с Ринго и го попитах иска ли да запишем отново барабаните. След това си помислих, че мога да променя малко и баскитарата... Имахме вече записана китарата на Джордж и гласа на Джон. Беше вълшебно да го направим".

"В студиото чувахме гласа на Джон в слушалките, така че сякаш беше в кабинка в съседната зала и просто отново работехме с него и ни беше хубаво. Беше наистина прекрасно, нали разбирате, защото очевидно отдавна не ни се беше случвало и изведнъж, ето ни - пак работим с Джони".

Маккартни каза, че се надява песента да изпълни феновете с любов. "Често това се стремяхме да постигнем с песните си - да разпространяваме любов. А в тази песен това e много силно. Джон казва "Липсваш ми" (I miss you) и подобни неща... Мисля, че "чувства" е ключовата дума."

В документалната поредица от 2021 г. The Beatles: Get Back режисьорът Питър Джаксън използва технология за възстановяване на звука, която позволява изолиране на вокалите, музиката и разговорите на групата. Това позволи през 2022 г. да бъде направен нов микс на албума Revolver, получен директно от четирилентовите мастърленти, а сега Джаксън и неговият звуков екип, ръководен от Емил де ла Рей, направиха това за Now And Then. Това помага да се отдели вокалът от пианото в оригиналния запис.

Запитан за техническите нововъведения, използвани за реализирането на песента, Маккартни каза, че те са в унисон със собствения стремеж на групата към експерименти.

Видеоклипът към песента дебютира днес, допълва БТА.

