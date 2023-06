Изкуствен интелект пресъздаде гласа на Джон Ленън в нова песен на „Бийтълс“

© gettyimages

Пол Маккартни каза, че е използвал изкуствен интелект, за да създаде „последния запис на ”Бийтълс”, съобщава БТА.

Пред Радио 4 на Би Би Си той каза, че технологията е послужила, за да извлече гласа на Джон Ленън от стар демо запис и да бъде завършена песента.

„Завършихме я и ще излезе тази година”, поясни той. Пол Маккартни не каза коя е песента, но вероятно става дума за композицията на Джон Ленън от 1978 г. „Now And Then”.

Тя бе споменавана като възможна песен за събиране на „Бийтълс” през 1995 г., когато музикантите подбират парчета за поредицата „Антология”, илюстриращата кариерите им.

42 години от убийството на Джон Ленън

Пол Маккартин е получил демо версията по-рано през годината от Йоко Оно, вдовицата на Ленън. Тя е една от няколко песни, записани на касета с надпис „За Пол”, която Джон Ленън подготвя малко преди смъртта си през 1980 г.

Ленън пише „Now And Then” във времето, определил като „пенсия” – тогава няма договор със звукозаписна компания и се е посветил на отглеждането на сина си Шон. Продуцентът Джеф Лин завършва и издава през 1995 г. и 1996 г. две от песните от касетата - „Free As A Bird” и „Real Love” , които са първите песни на „Бийтълс”, издадени след 25 години пауза. Групата се опитва да запише „Now And Then”, любовна песен, типична за късната кариера на Ленън, но бързо се отказва. „Беше един ден , един следобед”, спомня си Лин. Трябвало да има и хор, липсвали строфи. По-късно Пол Маккартни казва, че според Джордж Харисън песента била „боклук” и отказал да работи по нея. „Заглавието не беше много добро, нуждаеше се от малко преработка, но имаше красив текст и Джон пее в нея”, каза той за сп. „Кю”. Имало и технически проблеми с оригиналния демо запис, чували се постоянни смущения от електрозахранването в апартамента на Ленън.

През следващите години Пол Маккартни често говори в интервюта за желанието си да завърши тази песен.

Повратният момент настъпва с документалния филм „Get Back” на Питър Джаксън, когато редакторът Емил дьо ла Рей обучава компютри да разпознават гласовете на членовете на „Бийтълс”, звуците на инструментите им и да ги отдели от общите звуци, за да създаде „чисто” аудио.

Същият процес позволява на Пол Маккартни да направи „дует” с Ленън по време на турнето си и за създаването на албума „ Revolver” миналата година.

