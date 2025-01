© Getty images

Певицата Сиза запази челната си позиция в класацията на „Билборд“ за албуми със SOS, отбелязвайки 12-а непоследователна седмица начело, съобщи сайтът на изданието.

Музикалната продукция е преиздадена в делукс версия с 15 добавени песни. Оригиналният албум SOS излезе на 9 декември 2022 г., като съдържаше 23 песни. Тогава той води чарта на „Билборд 200“ десет непоследователни седмици до 4 март 2023 г. В сегашната класация са включени продажбите и от двете версии. SOS е със 130 000 продадени еквивалентни единици.

С общо дванайсет седмици на първо място в класацията на „Билборд 200“ SOS е най-дълго задържалият се на върха на чарта за ар енд би и хип-хоп албум на жена от 1986 г., когато самостоятелният албум на Уитни Хюстън беше 14 седмици на първо място.

Рапърът Кендрик Ламар се изкачи от пето на второ място с албума GNX със 70 000 еквивалентни единици. На трета позиция е Сабрина Карпентър с Short n’ Sweet, който е с 56 000 продадени еквивалентни единици.

Кендрик Ламар и Сиза обявиха турне в Северна Америка през 2025 г.

На четвърто място е саундтракът на мюзикъла „Злосторница“ с 49 000 еквивалентни единици. Певицата Били Айлиш се изкачи от четиринадесета позиция на пета с албума Hit Me Hard and Soft, който е с 46 000 продадени еквивалентни единици.

В топ 10 на класацията следва Тейлър Суифт с The Tortured Poets Department, певицата Чапъл Роан с албума The Rise And Fall Of A Midwest Princess, Морган Уолън с One Thing at a Time, Грейси Ейбрамс с The Secret of Us и рапърът Тайлър дъ Криейтър с Chromakopia.

