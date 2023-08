Морган Уолън оглавява класацията на "Билборд" за сингли за 16-а седмица

©

Кънтри изпълнителят Морган Уолън оглавява класацията на "Билборд" за сингли с парчето си "Last Night" за 16-а седмица, съобщи сайтът на изданието.

Американецът вече е най-дълго оглавявалият чарта солов изпълнител, като изпревари Хари Стайлс, който през 2022 г. остана на върха с хита си "As It Was" в продължение на 15 седмици.

"Last Night" е на второ място по брой седмици, начело на чарта в 65-годишната история на класацията за сингли на "Билборд". На подобно постижение се радваха досега Марая Кери и "Бойз ту мен" с хита "One Sweet Day" и "Despacito" в изпълнение на Луис Фонси, Деди Янки и Джъстин Бийбър. Засега рекордът е от 2019 г. и принадлежи на Лил Нас Екс и Били Рей Сайръс с парчето им "Old Town Road", оглавявало подреждането 19 седмици.

Песента "Last Night" на Морган Уолън е включена в албума му "One Thing at a Time". За първи път тя оглави подреждането през месец март т.г.

Второто място в чарта Хот 100 е за Люк Кумс и "Fast Car", който запазва тази позиция за пета седмица. Парчето е кавър на сингъла на Трейси Чампан от 1988 г.

На трета позиция е Тейлър Суифт с хита си "Cruel Summer", който се изкачва място спрямо подреждането отпреди седем дни. Парчето е от албума й "Lover" от 2019 г.

Тейлър Суифт е безспорната звезда на лято 2023

На четвърто място се нареждат нигерийският певец Рема и Селена Гомес с хита "Calm Down", които се изкачват две позиции нагоре спрямо изминалите седем дни.

В челната петица е и рапърът Гъна със сингъла "Fukumean", допълва БТА.

