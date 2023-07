Хвърляха сутиени и маратонки по Дрейк по време на негов концерт

"Модата" със замерянето на звезди по време на концерти набира все по-голяма скорост, а рапърът Дрейк стана поредната ѝ жертва.

Певецът бил "обстрелван" с множество сутиени, бельо и дори голяма мъжка маратонка по време на концерта си в Детройт, пише Нова телевизия.

Уцелиха Хари Стайлс с предмет в лицето по време на концерт

Онова, което наистина го ядосало обаче, бил фактът, че срещу него полетял и мобилен телефон.

Тогава музикантът се скарал на феновете си и настоятелно помолил да спрат да хвърлят предмети по сцената.

Drake was on stage dodging shoes and bras pic.twitter.com/ulF6yS2Ehi