Почина китаристът на Whitesnake Бърни Марсдън

Британският китарист Бърни Марсдън почина на 72-годишна възраст, съобщи семейството на музиканта.

Той е един от първите членове на групата Whitesnake заедно с бившия вокалист на Deep Purple Дейвид Ковърдейл през 1978г.

Марсдън е починал в четвъртък, заобиколен от съпругата и дъщерите си, се казва в съобщението.

Почина Тото Кутуньо

"Бърни никога не изгуби страстта си към музиката, пишеше и записваше нови песни до самия си край", се казва в изявлението.

On behalf of his family, it is with deep sadness we announce the death of Bernie Marsden. Bernie died peacefully on Thursday evening with his wife, Fran, and daughters, Charlotte & Olivia, by his side.



Bernie never lost his passion for music, writing and recording until the end. pic.twitter.com/9RhE2S9mDH