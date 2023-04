Певецът Морган Уолън запази челната си позиция в класацията на "Билборд" за албуми

© Getty Images

Кънтри певецът Морган Уолън за седма поредна седмица е начело в класацията на "Билборд" за албуми, съобщава сайтът на изданието.

Уолън запазва първенството си с албума "One Thing at a Time", от който за периода на отчитане са продадени 166 000 еквивалентни единици.

Морган Уолън с "Last Night" е начело на класацията на "Билборд" за сингли

През последните десет години само двама изпълнители - Морган Уолън и Тейлър Суифт, са прекарали минимум седем седмици на върха в чарта "Билборд 200" с различни албуми. Освен с "One Thing at a Time", Уолън постигна това с "Dangerous: The Double Album", който прекара 10 седмици начело през 2021 г. Суифт отбеляза постижението с "Folklore" (осем седмици през 2020 г.) и "1989" (11 седмици през 2014-15 г.).

Второ място в класацията на "Билборд" заема хеви метъл групата "Металика" с новия си студиен албум "72 Seasons", от който за едноседмичния период на отчитане са продадени 146 000 еквивалентни единици. Това е първият албум на "Металика" от седем години и 12-ият, който намира място в Топ 100 на чарта "Билборд 200".

Певицата Сиза се е изкачила от четвърта до трета позиция с 66 000 продадени еквивалентни единици от албума си "SOS".

Певицата Тейлър Суифт, която миналата седмица заемаше третото място, е отстъпила на четвърта позиция с 60 000 продадени еквивалентни единици от албума "Midnights".

Още един албум на първенеца Морган Уолън намира място в челната петица на чарта - "Dangerous: The Double Album" с 49 000 продадени еквивалентни единици.

Топ 10 на албумната класация "Билборд 200" включва още Люк Кумс с "Gettin' Old", Метро Бумин с "Heroes & Villains", Бед Бъни с "Un Verano Sin Ti", Тейлър Суифт с "Lover" и Мелани Мартинес с "Portals", допълва БТА.

