Морган Уолън с "Last Night" е начело на класацията на "Билборд" за сингли

Кънтри звездата Морган Уолън оглавява класацията на "Билборд" за сингли с "Last Night", съобщи сайтът на изданието.

Той е начело на чарта за трета непоследователна седмица. Изпълнителят стъпи на върха на подреждането Хот 100 на "Билборд" миналия месец, а преди седмица се завърна на водещата позиция.

Песента "Last Night" е от новия албум на Уолън "One Thing at a Time", който излезе на пазара в началото на месец март. Той е начело на класацията на "Билборд" за албуми шеста седмица.

Второто място в класацията за сингли тази седмица е за Дрейк с парчето "Search & Rescue". Това е 68-ият сингъл на канадския изпълнител, стигнало челната десетка на подреждането на "Билборд". Песента беше пусната на 7 април.

На третата позиция в Хот 100 се нарежда Майли Сайръс с "Flowers". Песента й бе номер едно в продължение на осем седмици след дебюта си през януари.

В чарта на "Билборд" на четвърто място е певицата Сиза с "Kill Bill", като слиза с две позиции надолу спрямо миналата седмица.

В челната петица на чарта на "Билборд" място намират също Метро Бумин, Уикенд и 21 Севидж с парчето си "Creepin, допълва БТА".

