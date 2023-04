Морган Уолън се завърна начело на класацията на "Билборд" за сингли с "Last Night"

© Getty Images

Морган Уолън и песента му "Last Night" се завърнаха начело на класацията Билборд Хот 100 за сингли, съобщи електронното издание "Билборд".

"Last Night" оглави подреждането за сингли преди четири седмици и така Уолън стана първият кънтри изпълнител и автор на песни, който зае челна позиция в чарта. Парчето е от албума "One Thing at a Time", който вече пета седмица е номер едно в класацията на "Билборд" за албуми.

"Last Night" е вече девет седмици начело на класацията за кънтри сингли и за втора седмица оглавява Хот 100. Тя е първата песен с множество седмици начело на класациите от 2012 г. насам, когато Тейлър Суифт се задържа начело на двата чарта съответно десет седмици и три седмици с песента си "We Are Never Ever Getting Back Together". Това е първият подобен хит на солов изпълнител мъж, след "Rhinestone Cowboy" на Глен Кембъл през 1975 г. Тогава песента бе три седмици начело на кънтри класацията и две седмици номер едно в чарта за сингли.

"Kill Bill" на певицата Сиза се изкачи от четвърто на второ място в класацията за сингли тази седмица. Парчето измести "Flowers" на Майли Сайръс, слязло от втора на трета позиция. Песента й бе номер едно осем седмици след дебюта си през януари.

Морган Уолън остана начело на класацията на "Билборд" за албуми с "One Thing at a Time"

"Creepin" на Метро Бумин, Уикенд и 21 Севидж се качва от пето на четвърто място, "Die for You" на Уикенд и Ариана Гранде също се издига с позиция нагоре на пето място, след като бе начело на чарта за седмица през март. "BoyТs a Liar, Pt. 2" на "Пинк Пантерс" и Айс Спайс се покачва от седма на шеста позиция тази седмица, следвана от "Calm Down" на Рема и Селена Гомес.

"Anti-Hero" на Тейлър Суифт е осма в чарта, следвана от "Players" на Кой Лерей, а Бейли Цимерман влиза на последното стъпало в топ 10 от 13-о място с "Rock and a Hard Place", отбелязва БТА.

