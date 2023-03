Морган Уолън остана начело на класацията на "Билборд" за албуми с "One Thing at a Time"

© Getty Images

Морган Уолън е начело на класацията на "Билборд за албуми с "One Thing at a Time" за трета поредна седмица с 209 500 еквивалентни единици.

През изтеклите 12 месеца само два албума са преминавали границата от 200 000 единици през от първите си три седмици в класацията - "One Thing at a Time" и "Midnights" на Тейлър Суифт.

Последният албум на мъжки изпълнител, прекарал три седмици на върха след дебюта си в класацията, беше "Certified Lover Boy" на Дрейк през 2021 г.

През последните десет години само два кънтри албума са били на върха на класацията в продължение на три седмици - Уолън с "One Thing at a Time" и отново той с "Dangerous: The Double Album" през 2021 г.

"Songs of Surrender" на Ю Ту дебютира в класацията под номер 5. Албумът е ретроспекция и нова интерпретация на хитовете на групата. Сред песните в проекта са включени "Where the Streets Have No Name", "One", "Pride (In the Name of Love)", "I Will Follow".

Ю Ту са четвъртата група в историята, заела място сред първите 10 през 80-те, 90-те, 2000-те години, какво и през настоящото десетилетие.

Сиза и албумът й "SOS" заемат второ място със 72 000 еквивалентни единици. Предишната лидерка в класацията - Тейлър Суифт с "Midnights", е на трето място с 61 000 еквиваленетни единици. "Endless Summer Vacation" на Майли Сайръс пада на четвърта позиция с 49 000 еквивалентни единици, допълва БТА.

