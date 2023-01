Сиза запазва челната позиция в класацията на "Билборд" за албуми

© gettyimages

Певицата Сиза за пета поредна седмица е начело в класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Изпълнителката запазва първенството с албума "SOS", от който за периода на отчитане са продадени 125 000 еквивалентни единици.

От началото на миналата година само четири албума са прекарали минимум пет седмици на първа позиция - "SOS" на Сиза, "Midnights" на Тейлър Суифт (пет), "Un Verano Sin Ti" на Бед Бъни (13) и саундракът към анимацията "Енканто" (девет).

"SOS" е първият албум след "30" на певицата Адел, прекарал първите си пет седмици на върха. Тавата на британската соул дива се задържа на върха шест последователни седмици от началото на декември 2021 г. до началото на януари 2022 г.

Последният ритъм енд блус албум на самостоятелна изпълнителка, прекарал минимум пет седмици на първо място в класацията Билборд 200, е "Daydream" на Марая Кери (шест непоследователни седмици в периода между октомври 1995 и януари 1996 г.).

Последният ритъм енд блус албум на самостоятелна изпълнителка, прекарал поне пет последователни седмици начело, е "janet" на Джанет Джексън (шест последователни седмици в периода между юни и юли 1995 г.).

Позициите от втора до шеста в албумната класация на "Билборд" остават непроменени спрямо предходната седмица и се заемат от петима бивши първенци - певицата Тейлър Суифт с "Midnights" (81 000 продадени еквивалентни единици), рапърът Метро Бумин с "Heroes & Villains" (57 000 еквивалентни единици), рапърите Дрейк и 21 Савидж с "Her Loss" (51 000 еквивалентни единици), рапърът, певец, автор на песни, продуцент, професионален кечист и актьор Бед Бъни с "Un Verano Sin Ti" (45 000 еквивалентни единици) и кънтри певецът Морган Уолън с "Dangerous: The Double Album" (43 000 еквивалентни единици).

Челната десетка на класацията Билборд 200 се допълва от певеца и автор на песни Зак Брайън, който се е изкачил от осма до седма позиция с "American Heartbreak", рапърите Лил Бейби с "It's Only Me" и Йънг Бой Невър Броук Агейн с "I Rest My Case" и певеца Хари Стайлс с "Harry's House".

