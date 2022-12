Ето кои са победителите на наградите за черна музика MOBO

© Getty Images, архив

Наградите МОВО (Music of Black Origin) излъчиха двама победители за най-добър албум - Литъл Симз и дебютанта Нъкс, съобщи Би Би Си.

Това се случва за първи път в 25-годишната история на наградите, честващи черната музика и култура. Наградата МОВО е още едно признание за рапърката Литъл Симз, която миналия месец беше удостоена с приза "Мъркюри" за най-добър британски или ирландски албум за извънредно личния "Sometimes I Might Be Introvert". Нъкс спечели наградата за джаз-рап опуса "Alpha Place", наречен на лондонски квартал, където е израснал. Миналата година той беше отличен за дебют.

"Двамата изпълнители показват накъде отива британският рап - обосноваха се съдиите - както като продукция, така и лирически". Крейг Дейвид изпълни хитовете си "Fill Me In", "Re-Rewind" и "When The Bassline Drops" на церемонията. Той и Найл Роджърс получиха награди за цялостни постижения. От сцената Крейг Дейвид посвети наградата на баща си, който е бил жертва на "расизъм и тормоз", когато се е преселил в Лондон, но го е отгледал с любов и му е казвал никога да не се отказва от целта си. Крейг Дейвид получи почетната награда 22 години, след като печели първата си МОВО за дебют през 2000 г.

Найл Роджърс създава хитове повече от 50 десетилетия. Той е написал "Like A Virgin" на Мадона, "Let's Dance" на Дейвид Боуи и "Cuff It" на Бионсе. Легендарният музикант каза, че винаги се е чувствал у дома в Лондон. "Великобритания винаги ме е подкрепяла, но понякога в Америка расизмът допринасяше за развитието ми" - каза той.

Лондонският рапър Сентръл Сий спечели наградите за най-добър изпълнител и видео на годината за провокативния си химн "Doja". Пинк Пентърес, която оглави класацията "Звукът на 2022 г.", спечели наградата МОВО за най-добра певица. Бърна Бой измести Бионсе, Дрейк и Кендрик Ламар за наградата за най-добър международен изпълнител. Той беше отличен и за най-добро африканско изпълнение. Групата "Ди-Блок Юръп" се наложи в категорията за най-добър хип-хоп. Наградата за песен на годината получи Дрей Мак за хита "Own Brand (Baddie)".

