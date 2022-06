Певецът Хари Стайлс запази челната си позиция в класацията на "Билборд" за сингли

© Getty Images

Певецът Хари Стайлс за седма седмица е начело в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли, съобщи сайтът на изданието.

Стайлс запазва първенството си с парчето "As It Was".

Хари Стайлс пак оглавява класацията на "Билборд" за сингли

Втората позиция в чарта също остава непроменена спрямо предходната седмица и се заема от рапъра Джак Харлоу със сингъла "First Class".

Рапърът Фючър запазва третото си място с парчето "Wait For U", записано в сътрудничество с Дрейк и Темс.

Челната петица в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли се допълва от Лизо с "About Damn Time" и Кейт Буш с "Running Up That Hill". Двете изпълнителки са разменили позициите си от предходната седмица.

В Топ 10 намират място още "Глас енимълс" с "Heat Waves", рапърката Лато с "Big Energy", Бед Бъни и Ченчо Корлеоне с "Me Porto Bonito", Бед Бъни с "Titi Me Pregunto" и Джоджи с "Glimpse of Us", допълва БТА.

0









Копирано