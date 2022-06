Хари Стайлс пак оглавява класацията на "Билборд" за сингли

© Getty Images

Хари Стайлс за пета седмица остава на върха на класацията на "Билборд" за сингли с хита "As It Was", който я оглави за първи път с излизането си през април, съобщи сайтът на изданието, цитиран от БТА.

Тя е на върха и на класацията за летните хитове на изданието.

Класиката на Кейт Буш "Running Up That Hill" влезе в челната петица - на четвърто място благодарение на популярността, донесена й от новия сезон на сериала "Странни неща". Тя оглави в същото време класациите за стрийминг и дигитални продажби. Предишният ѝ пик в общата класация е на 30-о място. Песента е изминала и най-дългия път до топ 5 в 63-годишната история на класацията - 36 години, девет месеца и две седмици.

На второ място в класацията на "Билборд" за сингли е "First Class" на Джак Харлоу. На трето е "Wait for U" на рапъра Фючър с участието на Дрейк и Темс. Пета е Лизо с "About Damn Time".

