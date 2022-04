Рапърът Джак Харлоу оглави класацията на "Билборд" за сингли

© Getty Images

Рапърът Джак Харлоу оглави класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли, съобщи сайтът на изданието, цитиран от БТА.

Харлоу си осигури първенството с парчето "First Class".

Рапърът за втори път оглавява чарта за сингли, като за първи път достига до върха самостоятелно. За първи път Джак Харлоу зае челната позиция през октомври 2021 г. с парчето "Industry Baby" в сътрудничество с рапъра Лил Нас Екс.

"First Class" е 1136-ият сингъл в 63-годишната история на чарта, покорил върха му, и 60-ият, позиционирал се директно на челната позиция.

Рапърът Лил Дърк отново оглави класацията на “Билборд” за албуми

Първенецът от миналата седмица Хари Стайлс е отстъпил на второ място със сингъла "As It Was". Следва групата "Глас енимълс" с парчето "Heat Waves", с което прекара пет седмици на върха в чарта.

Челната позиция в класацията Хот 100 се допълва от рапърката Лато със сингъла "Big Energy" и групата "Имаджин дрегънс" с парчето "Enemy", записано в сътрудничество с рапъра Джи Ай Ди.

0









Копирано