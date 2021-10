Групата АББА пусна нова песен

© Getty Images (архив)

Шведската група АББА пусна третия сингъл от дългоочаквания си нов албум "Voyage", предадоха БТА и ДПА.

Парчето "Just A Notion" вече е достъпно в платформите Спотифай и Ютюб.

Новият сингъл е с типичното за групата звучене от 70-те години. Това не е случайно, тъй като той е направен тогава.

Песента за първи път е записана през 1978 г. от Агнета, Бьорн, Бени и Ани-Фрид, но не е издадена. Сингълът обаче попада в новия албум на групата.

"Just A Notion" излиза, след като вече бяха пуснати "I Still Have Faith in You" и "Don't Shut Me Down," представени през септември - първата нова музика на АББА от почти четирдесет години.

Албумът "Voyage" трябва да излезе на пазара на 5 ноември. Той съдържа десет песни, включително и трите, пуснати от септември до сега.

След излизането си "Don't Shut Me Down" беше слушана в платформата Спотифай над 25 милиона пъти, а "I Still Have Faith in You" - над 15 милиона пъти.

