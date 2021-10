Тони Бенет поставя световен рекорд с албума Love For Sale

©

С официалната премиера на колекцията Love For Sale на Tony Bennett и Lady Gaga, 95-годишният певец беляза пореден успех, след като Guinness World Records го провъзгласиха за „Най-възрастния изпълнител с нов издаден албум“.

„Виждам младо момче всеки път, когато пея с него, което прави преживяването още по-вълнуващо и емоционално. Пеейки, душите ни се срещат." – разказва Gaga, която неведнъж е споделяла, колко много цени приятелството си с него.

Love For Sale е последният студиен албум на Bennett за над 70-годишната му кариера, през която той получава 19 награди GRAMMY, включително за цялостно постижение. Издаването на компилацията идва десет години след като звездното дуо за първи път записват сингъла „Lady Is A Tramp“ през 2011 г., който е последван от първия им съвместен мащабен проект Cheek To Cheek, през 2014 г.

Love For Sale стана и 15-та подрeд колекция на Tony, която оглави класацията на Billboard за Traditional Jazz Album.

0









Копирано