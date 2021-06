Джаз на открито ще звучи в Борисовата градина - на "Арена София".

Събитието е този петък, 25 юни, а изпълнители са солистите на Биг бенда на БНР, съобщават организаторите.

В програмата са включени пиеси от Джордж Гершуин и Дюк Елингтън, филмова музика и танцови хитове, джаз стандарти и поп класики. Венцислав Благоев (тромпет), Борис Петров (саксофон), Петър Момчев (саксофон), Владислав Мичев (тромбон), Атанас Миладинов (пиано), Огнян Весков (китара), Стефан Кожухаров (барабани) и Димитър Шанов (бас) ще изпълнят незабравимите Somebody loves me, Fly me to the moon, Over the Rainbow и много други. Специален гост ще е певицата Петя Станчева.

Вечерта ще подгрява DJ VaGro.

