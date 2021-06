Фестивалът Sunland, от създателите на EXIT, разкрива първата вълна от изпълнители, начело с Nina Kraviz, Ofenbach, S.A.R.S и много други!

От 29-ти до 31-ви юли, зашеметяващият плаж Перла ще се превърне в най-горещата точка по родното Черноморие, а на четирите сцени, през трите дни, ще можете да видите над 50 изпълнителя! Сред първите обявени участници са едно от най-важните имена на световната електронна сцена Nina Kraviz, авторите на популярни по цял свят хитове – френското електронно дуо Ofenbach и една от най-популярните банди в алтернативния рок, S.A.R.S. След фестивали в Черна Гора, Румъния, Хърватия, Босна и Херцеговина и Грузия, България става част от фестивалното семейство на EXIT със Sunland.

Nina Kraviz e абсолютен лидер в съвременната електронна сцена със своята отдаденост и безкомпромисно отношение, любопитството да открива нови форми на музиката, желанието да се учи, но и да бъде лидер. Тя има безброй отличия, едно от които е DJ на годината на култовото списание Mixmag. Зъболекар по професия, Нина още от малка се ориентира към музиката, а днес тя е един от топ DJ-ите, които радват многохилядната публика на фестивали като Amsterdam Dance Event, Decibel, Awakenings и DEMF.

Над 1 милиард стрийма и 350 милиона гледания в YouTube. Toва са числата, които най-добре описват парижкото денс дуо Ofenbach (Dorian & César). След издаването на песни като "Around the Fire" и "You Don't Know Me”, те получават подкрепа от артисти като Robin Schulz и Tiësto. Известни са още с ремиксите на парчета на Bob Sinclar, Hyphen Hyphen и James Bay. Зад гърба си имат над 250 участия с три европейски турнета, две американски и едно в Азия. Време е и за дебюта им на българската сцена.

Sveže Amputirana Ruka Satrijanija, познати още като S.A.R.S., са сръбска алтернативна рок банда от Белград. Представяйки комбинация от поп рок, реге, блус, джаз и хип хоп, с етно елементи от Сърбия, бандата е една от водещите на така наречената “нова сръбска сцена”. Познати са на българската публика със своите песни и огромна енергия на сцената. Песента им „Перспектива“ е тотален хит сред феновете вече почти десетилетие.

Специални фестивални участия и завръщания на музикалната сцена можем да очакваме от родни имена като Руши, Остава, ПИФ, Анимационерите, Ревю, Жлъч / Григовор / Гена, Керана и Космонавтите, както и много други, които предстои да бъдат обявени. Ще видим на живо още No more many more, Jin Monic, Спални места и други млади банди. DJ сцената ще бъде домакин на местни герои като The Foreigners, Shosho, LQ, Zimone, Boyan, Crash, Kickon, Ihou, Cass, Stephane Love, Fozzie, Feel.

Билетите се разпродават бързо.

