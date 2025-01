Откриха остатъци от повърната от риба храна на 66 млн. години

Необичайна находка откриха учени в Дания - парче вкаменено повръщано, датиращо от времето, когато по земята са бродили динозаврите, съобщиха от Музея на Източна Зеландия.

Откритието е на местен любител ловец на вкаменелости на Скалите на Стивънс - обект, включен в списъка на ЮНЕСКО, намиращ се южно от Копенхаген, предаде БТВ.

Докато се разхождал, Питър Беннике открил в парче креда необичайни фрагменти, които се оказали парчета от морска лилия, съобщава Гардиън.

След това той занесъл фрагментите в музей за изследване, където е установено, че повърхността датира от третия и последен период от мезозойската ера - Креда, преди около 66 млн. години.

Експертите твърдят находката е съставена от поне два различни вида морски лилии, които вероятно са били изядени от риба, която е повърнала частите, които не е могла да усвои.

„Този тип находки ... се смятат за много важни при реконструирането на минали екосистеми, тъй като предоставят важна информация за това кои животни от кои са били изядени“, се казва в прессъобщението на музея от понеделник.

Палеонтологът Йеспер Милан приветства откритието като „наистина необичайна находка“, добавяйки, че то помага да се обяснят взаимоотношенията в праисторическата хранителна верига.

„Морските лилии не са особено питателна храна, тъй като се състоят предимно от варовикови плочки, държани заедно от няколко меки части. Но ето, че преди 66 млн. години едно животно, вероятно някакъв вид риба, е яло морски лилии, които са живеели на дъното от Креда, и е изхвърляло скелетните части“, каза той.

