Откриха останки от акула на 9 милиона години

Любопитно откритие от Перу. Палеонтолози намериха останки от акула на 9 милиона години. Хищникът е обитавал водите на южната част на Тихия океан.

Смята се, че акулата е предшественик на голямата бяла акула. Тя вече е изчезнала, но някога зъбите ѝ са достигали до 8,9 см дължина, а възрастните екземпляри са достигали до близо седем метра дължина - колкото малка лодка, предаде БТВ.

Почти пълната вкаменелост на Cosmopolitodus Hastalis е открита на около 235 км южно от Лима в басейна Писко в Перу - гореща, пустинна област, известна с честите открития на древни морски видове.

Тъй като по времето, когато акулата е бродила из откритите морета и океани, все още не е съществувала аншоа, сардините са били основна храна за морските хищници.

Изследователите представиха останките на древната акула в няколко стъклени урни, включително една, съдържаща гигантска челюст с остри зъби.

През ноември перуански палеонтолози представиха вкаменелост на млад крокодил, живял преди повече от 10 милиона години край централната част на Перу, където се намират Писко и земеделският район Ика.

През април миналата година изследователите показаха фосилизирания череп на най-големия известен досега речен делфин, който някога е обитавал Амазонка преди около 16 милиона години.

