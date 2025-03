Чудовището от Лох Нес отново се появи

От центъра за изучаване на Лох Нес съобщиха, че са регистрирали първото наблюдение на митичното чудовище за тази година.

Предоставената снимка е доста тъмна, вижда се нещо голямо, което явно е потопено във водата, съобщава Daily Mail.

Според центъра за наблюдение и изучаване на Лох Нес снимката е направена на плажа Дорес, който се намира в северния край на езерото.

Мъжът снимал с телефона си и твърди, че е уловил прочутото чудовище. Той наблюдавал тъмни петна под водата в продължение на няколко минути.

"Имахме много наблюдения през годините, но това наскоро беше особено вълнуващо. Условията през деня бяха абсолютно перфектни. Това може да е първото ни значимо наблюдение за годината, което допълнително подхранва мистерията около Лох Нес и най-известния му обитател", коментира генералният мениджър на Loch Ness Center Нагина Ицхак.

Учените всъщност имат просто обяснение за чудовището от Лох Нес. Според изследователя Алън Макен, който е основател на Loch Ness Exploration (LNE), простото обяснение е природен феномен, известен като "стоящи вълни", пише megavselena.

