27-годишна лама влезе в Рекордните на Гинес

В Северна Каролина отглеждат най-възрастната лама на света.

Уайттоп е на 27 години и 250 дни. Наскоро от Книгата с рекордите на Гинес я обявиха за най-възрастната лама, отглеждана от хора.

В тази класация Уайттоп изпревари досегашния рекордьор - лама кръстена Далай Лама.

Whitetop the world's oldest llama is 27 years and 250 days old, here's the secret to its longevity: https://t.co/9uRab3f6zP #llamas #record #worldrecord #animals #llama pic.twitter.com/BDHYaud4LW