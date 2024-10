Трима учени взеха Нобелова награда за икономика. Призът им беше присъден за тяхното изследване на неравенството в богатството на нациите.

Американецът от турски произход Дарон Асемоглу (на снинката) и американците от британски произход Саймън Джонсън и Джеймс Робинсън спечелиха журито с проучването на просперитета на различните политически и икономически системи.

В търсене на решения за намаляването на огромните разлики в доходите при различните държави, лауреатите на наградата показват значението на обществените институции за постигането на тази цел.

Японска организация спечели Нобеловата награда за мир

С наградата за икономика завършва тазгодишният Нобелов сезон, в който бяха отличени постиженията в областта на изкуствения интелект с наградите за физика и химия, а наградата за мир беше присъдена на японската група Нихон Хиданкьо, ангажирана с борбата срещу ядрените оръжия, пише БНТ.

