Японска организация спечели Нобеловата награда за мир

Нобеловата награда за мир за 2024 г. спечели "Нихон Хиданкьо" - японска организация на оцелелите след атомните бомби над Хирошима и Нагасаки.

"Отличието се присъжда за усилията ѝ за постигане на свят без ядрени оръжия и за демонстрирането чрез свидетелски показания, че ядрените оръжия никога не трябва да бъдат използвани отново", се казва в изявлението на Кралската шведска академия на науките.

Организацията, известна още като "Хибакуша", е създадена от оцелели след бомбардировките над Хирошима през 1945 г., предава Нова.

"Един ден оцелелите вече няма да бъдат сред нас като свидетели на историята, но организацията помага на новите поколения в Япония да научат за техния опит", допълват от Академията.

