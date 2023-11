Две кенгура се сдърпаха, биха си шамари

Две кенгура се сдърпаха в Австралия, предава USA Today.

Медията е разпространила и забавно видео, на което което се вижда битката между тях.

Изданието нарича екзотичните животни "боксьори" и отбелязва, че правят шоу за пикника край езерото.

Мъж към кенгуру, отвлякло кучето му: Сега те пребих!

Каква е причината обаче за боя между двете животни остава неизяснен въпрос. Дали са се били за морков или за нещо друго, може само да гадаем.

These picnickers got ring-side seats to this kangaroo quarrel! pic.twitter.com/vjY06fA1ef