Продадоха белия костюм на Джон Траволта от „Треска в събота вечер“ за 260 000 долара. Общо 1400 артикула бяха изложени на аукциона „Холивуд - класически и съвременен“, съобщава „Шпигел“.

Полиестерният бял костюм (включващ сако, жилетка и панталон) на Джон Траволта се превърна в най-големия хит. Експертите от аукционната къща Julien's Auctions го бяха оценили на минимум 100 000 и максимум 200 000 долара. Интересът към него обаче надхвърли очакванията им.

Ярко оцветеният ховърборд, използван от Майкъл Дж. Фокс в ролята на Марти Макфлай във филма „Завръщане в бъдещето 2“ (1989), беше продаден за 91 000 долара. За такава сума беше закупен и жълтият тренчкот (заедно с шапката), носен от Уорън Бийти в комедийния екшън „Дик Трейси“.

Филмовият плакат на мафиотската класика „Кръстникът“, подписан от Ал Пачино и Робърт Дювал, намери своя нов собственик срещу скрамните 32 000 долара. По време на търга беше продаден и бастун от бамбук, собственост на филмовата икона Чарли Чаплин. Стойността му достигна 39 000 долара.

На интерес се радваха също така и реквизити от филмови поредици като „Индиана Джоунс“, „Джеймс Бонд“, „Железният човек“ и „Терминатор“.

