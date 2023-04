Продадоха за рекордна сума маратонки на Майкъл Джордан

2 милиона и 200 хиляди долара - за толкова бяха продадени маратонките на легендарния баскетболист Майкъл Джордан.

Така те се превръщат в най-скъпия чифт спортни обувки продавани някога.

С червено-черните маратонки летящият Джордан играе във втората игра от финалите на NBA през 1998 година, по време на която вкарва 37 точки.

Потник на Майкъл Джордан продаден за рекордна сума

Според колекционери чифтът е в перфектно състояние. А добавена стойност им придава и подписът на баскетболната звезда.

На търга бяха продадени вещи на още популярни спортисти, сред които Коби Брайънт и Рафаел Надал, предава БНТ.

Basketball legend Michael Jordan has once again made history in the world of sports memorabilia with a pair of his signed sneakers selling for a record-breaking $2.2m at auction.#AirJordan #MichaelJordan #Sneakerhead #SportsMemorabilia #BasketballLegend #dailybrief pic.twitter.com/An9ndgvo2U