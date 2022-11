Извадиха цял алигатор от стомаха на питон

Цял алигатор беше намерен в огромен бирмански питон във Флорида.

Видео, разпространено в социалните мрежи, показва как учени разрязват мъртвата змия и вадят от нея напълно непокътнато тяло на алигатор. Според тях питонът е дълъг над 5 метра, а намерения в него огромен крокодил – 1,5 метра. Кадрите показват как няколко учени оценяват голяма издутина в стомаха на питона, преди да го отворят и да получат по-добра картина какво има вътре.

Кадрите са качени от Роузи Мур, която разказа, че змията е открита във Флорида, но не е била в национален парк. Влечугото били евтаназирано и предадено на изследователската лаборатория за аутопсия и събиране на научни проби.

Мур обясни още, че бирманските питони трябва да бъдат евтаназирани във Флорида и обясни, че „поради субтропичната среда на Южна Флорида, съчетана с дългия живот на бирманските питони и бързото им размножаване, тези змии успешно нахлуват в екологично чувствителни зони като напр. Национален парк “Евърглейдс”.

GATOR IN A SNAKE?! Scientists in Florida dissected a Burmese python, an invasive snake species, and discovered it had swallowed an entire 5-foot alligator. That thing can eat... pic.twitter.com/mS0fjE72kv