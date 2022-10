Руски футболист предложи брак след гол

Руският играч на "Оренбург" Владимир Сичевой ще запомни завинаги победата с 4:1 срещу "Сочи" в мач от 11-ия кръг на руската Премиер лига, съобщава Нова телевизия.

Той отбеляза от наказателен удар в 44-ата минута на срещата за 3:0, след което веднага се насочи към трибуните с красив жест.

Българският Ален Делон се сгоди за медицинска сестра

Нападателят взе букет и пръстен, които даде на приятелката си и ѝ предложи брак.

Футболистът чу заветното "да", a публиката започна да ръкопляска.

В отбора на "Оренбург" играе и 23-годишният българин Матео Стаматов, който беше титуляр и игра до 62-ата минута.

Orenburg's Vladimir Sychevoy proposes to his girlfriend right after scoring and somehow avoids a (second) yellow. pic.twitter.com/UHbTglCrFN