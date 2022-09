Невероятни кадри на юпитеровата луна Европа от космическия апарат "Джуно"

Космическият апарат на НАСА "Джуно" прелетя най-близо до юпитеровата луна Европа от повече от 20 години, съобщи Асошиейтед прес.

"Джуно" се доближи на 352 км до Европа - спътника, за който се предполага, че има океан под дебелата замръзнала кора. Това кара специалистите да се надяват в него да съществува живот, информира БТА.

Учените обявиха прелитането за успешно и разпространиха четири снимки, изпратени от апарата. Специалистите се надяваха да видят водни струи, излизащи от повърхността на Европа, но при първоначален поглед те липсват.

"Трябва да бъдем на точното място в точното време", каза в изявление главният учен на мисията Скот Болтън от Югозападния изследователски институт в Сан Антонио.

Джон Борди, заместник-ръководител на мисията в Лабораторията за реактивни двигатели на НАСА, очакваше космическият апарат да е преминал "свистящо бързо", с относителна скорост от почти 23,6 км/сек.

Първата снимка от прелитането е близък план на екваториалния регион на Европа, пресечен от хребети, котловини и вероятно кратер от удар.

Сондата "Джуно" прелетя край юпитеровата луна Ганимед

Тези наблюдения ще помогнат на НАСА да планира мисията си "Европа Клипър", която трябва да стартира през 2024 г. и да пристигне до юпитеровата система през 2030 г. Европейската космическа агенция също подготвя близки срещи с апарата Jupiter Icy Moons Explorer - Juice (Изследовател на ледените луни на Юпитер),който ще излети догодина.

Предишният космически апарат на НАСА "Галилео" все още притежава рекорда за прелитане край луната Европа. През 2000 г. той премина на разстояние 351 км.

While we’re all waiting for more Europa images from Juno’s flyby, enjoy these Europa images from Galileo and Voyager 2’s flybys pic.twitter.com/MDS7dQyKZA