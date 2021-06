Сондата "Джуно" прелетя край юпитеровата луна Ганимед

Сондата "Джуно" на НАСА осъществи първото от две десетилетия близко прелитане край Ганимед - най-голямата луна на Юпитер, предадоха БТА и Асошиейтед прес.

"Джуно" прелетя край ледената луна Ганимед на разстояние от 1038 километра. За последен път космически апарат се е намирал толкова близо през май 2000 г., когато край най-голямата луна в Слънчевата система прелетя друга сонда на "НАСА" - "Галилео".

НАСА пусна първите две снимки на "Джуно" във вторник. Изображенията показват кратерите на Ганимед и дълги, тесни характеристики, вероятно свързани с тектонски разломи. На едната снимка се вижда далечната страна на юпитеровата луна, противоположно на Слънцето.

"Това е най-близкото прелитане на космически кораб край тази огромен спътник от едно поколение", каза водещият учен на "Джуно" Скот Болтън от Югозападния изследователски институт в Сан Антонио. "Ще отделим време, преди да направим някакви научни заключения, но дотогава можем просто да се дивим на това небесно чудо - единствената луна в нашата Слънчева система, по-голяма от планетата Меркурий", допълни той.

Ганимед е една от 79-те известни луни около газовия гигант Юпитер. Италианският астроном Галилео Галилей открива Ганимед през 1610 г., заедно с трите следващи по големина спътника на Юпитер.



Изстреляна преди десетилетие, сондата "Джуно" се намира в орбита около газовия гигант от пет години.

