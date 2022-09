Юпитер е най-близо до Земята за последните 59 години

Днес Юпитер, който се намира в опозиция на Слънцето, ще се намира на най-близкото разстояние от Земята за последните 59 години, съобщиха от пресслужбата на Московския планетариум за ТАСС.



Юпитер, Земята и Слънцето ще се подредят в една линия на 26 септември. Юпитер няма да е далеч от най-близката точка на своята орбита (перихелий) до Слънцето, на разстояние 4,96 астрономически единици от небесното светило. Съвпадението на тези две събития се нарича голямото противопоставяне на Юпитер. Това се случва веднъж на 12 години и е забележително, защото разстоянието между Земята и Юпитер също намалява до своя минимум (3,95 астрономически единици).

"Разстоянието между Земята и Юпитер в деня на противопоставянето ще бъде най-късото не само през 2022 г., но и през последните 59 години", заявиха от пресслужбата на планетариума.



"През септември яркостта на планетата достигна почти до минус трета звездна величина (- 2,9 м), което я направи третия най-ярък обект в нощното небе след Луната и Венера. И сега Юпитер не може да бъде пропуснат - яркото светило блести вечер и през цялата нощ над югоизточния хоризонт", обясняват още астрономите.

Моментите на противопоставяне на Юпитер се смятат за най-доброто време за наблюдение на планетите, участващи в това явление, тъй като те са възможно най-близо до Земята и са добре осветени от Слънцето. Следващата голяма опозиция на Юпитер се очаква да настъпи на 1 октомври 2034 г.

