Ето я първата европейка-командир на Международната космическа станция

Астронавтката на Европейската космическа агенция Саманта Кристофорети от Италия става командир на Международната космическа станция (МКС) в края на септември, съобщи на сайта си Европейската космическа агенция (ЕКА).

Тя ще поеме поста от руския космонавт Олег Артемиев, с когото са заедно на борда на МКС от пролетта. Артемиев пристигна на борда на станцията на 18 март заедно с още двама космонавти, а Кристофорети - на 28 април, с трима американски астронавти, допълва "Дарик".

От началото на своята мисия "Минерва" през април 2022 г., Кристофорети ръководи американския сегмент на МКС и контролира дейностите на модулите и компонентите на станцията на САЩ, ЕС, Япония и Канада.

Когато поеме управлението на МКС от Артемиев, тя ще е петият европеец командир на МКС и първата жена европейски астронавт на поста.

Първият европейски командир на МКС е Франк де Вине, който сега ръководи Европейския център за астронавти и е програмен мениджър за МКС. Другите европейски астронавти, които са били командири на МКС, са Александер Герст, Лука Пармитано и Тома Песке.

Още през май миналата година партньорите от МКС взеха решение, че Кристофорети ще поеме поста в края на своята мисия "Минерва". Ротацията на командирите на МКС се определя съвместно от партньорите от НАСА, Роскосмос, японската космическа агенция, ЕКА и Канадската космическа агенция. В комисията по подбора на командирите ЕКА се представлява от Франк де Вине.

Изборът на Саманта за командир ясно показва доверието и високата оценка, която международните партньори дават на европейските астронавти, каза генералният директор на ЕКА Йозеф Ашбахер, цитиран от пресслужбата на агенцията. "Чрез мисия "Минерва" тя допринася много за научния и оперативен успех на МКС и очаквам проектът да продължи да се развива успешно под нейно командване", каза още той.

Командирът на станцията отговаря за работата и благосъстоянието на екипажа в орбита, поддържа ефективна комуникация с екипите на Земята и координира действията на екипажа в извънредни ситуации. Кристофорети ще поеме командването в последните седмици от космическата си мисия и едно от основните й задължения ще бъде да осигури плавно и стабилно предаване на станцията на следващия екипаж.

Кристофорети официално ще стане командир на МКС на церемония, при която Артемиев символично ще ѝ предаде ключа от станцията. Церемонията е предвидена за 28 септември.

Italian astronaut Samantha Cristoforetti will become the first European woman to command the International Space Station.



We are very proud of you AstroSam!