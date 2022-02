Какво накара Ким Кардашиян да поиска развод?

© Getty Images, архив

Риалити звездата Ким Кардашиян проговори за причините, поради които е подала молба за развод с Кание Уест, пише Mirror.

В интервю за мартското издание на Vogue, звездата от Keeping Up With The Kardashians признава, че преди се е фокусирала върху това, което прави другите хора щастливи. Тя казва: „Толкова дълго правех това, с което правех другите хора щастливи. През последните две години реших, че ще направя себе си щастлива. Избрах себе си“.

Ким Кардашиян преодоля раздялата с Кание Уест

"Ще ям добре. Ще тренирам", споделя тя.

"Ще се забавлявам повече, ще прекарвам повече време с децата си и хората, които ме правят щастлива."

Ким и Кание имат четири деца. Настоящият приятел на Ким - Пийт Дейвидсън, я нарече „свое гадже“ за първи път публично тази седмица. Той подчерта, че в никакъв случай не би си позволил да обижда Кание пред децата му.

0









Копирано